Рыбакина, Путинцева и Бублик стартуют на Ролан Гаррос. Кто в соперниках и чего ждать?

Сегодня, 28 мая, в Париже (Франция) на Ролан Гаррос сыграют сразу три главные надежды Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их матчах в рамках третьего игрового дня турнира.

Первой на корт выйдет Елена Рыбакина (№4). Одна из главных звезд WTA-тура встретится с бельгийкой Грет Миннен (№85). 24-летняя казахстанка и ее 26-летняя соперница прежде противостояли друг другу дважды. В обоих случаях, которые имели место быть в 2020 году, Елена не отдала Грет ни сета.

Для Миннен это самый сложный турнир "Большого шлема". В Париже она ни разу не преодолевала барьер первого раунда, хотя было предпринято три попытки. Рыбакина является четвертьфиналисткой Ролан Гаррос-2021, и она уже давно ставит перед собой задачу улучшить этот результат.

Проблем у Рыбакиной, откровенно говоря, возникнуть не должно. Миннен в этом сезоне выиграла лишь два из восьми матчей на грунте, причем она не встречалась с топами. Рыбакина же должна была подойти к парижским стартам во всеоружии.

Игра между Рыбакиной и Миннен пройдет первым запуском на второй по значимости арене Ролан Гаррос - корте имени Сюзанн Ленглен. Встреча начнется в 14:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале Eurosport 2. Также трансляция будет доступна здесь.

Четвертым запуском на 14-м корте сыграет лучший теннисист Казахстана в АТР-туре Александр Бублик (№17). В оппозиции у него не самый удобный соперник - Грегуар Баррер (№112), тем более он будет играть при родных трибунах. В личных встречах Бублик ведет - 4:2, однако на грунте их пути еще не пересекались. Последние две встречи, состоявшиеся в прошлом году, достались Александру с одинаковым счетом 6:4, 6:2.

Казахстанец сыграет в основной сетке Ролан Гаррос в шестой раз подряд. В предыдущие годы он трижды доходил до второго раунда, а еще два раза уступал на старте соревнований. Что касается Баррера, то он играл на домашнем "Большом шлеме" семь раз, но всего дважды доходил до второго раунда.

Рекорд француза на грунте в этом году - 13-9, а у Бублика - 4-4. Но, как правило, Александр играл на более значимых турнирах. Зато Грегуар добился определенного прогресса, дойдя до полуфинала на АТР 250 в Бухаресте (Румыния).

Бублик на грунте - это всегда непредсказуемость. Но статус у казахстанца сейчас таков, что ему нужно добиваться хороших показателей. Как никак, он уже находится на подступах к топ-15, и неприятные сенсации тут ни к чему.

Матч между Бубликом и Баррером начнется ориентировочно в 18:30, по окончании встречи между Кэти Бултер и Паулой Бадосой. В прямом эфире игру можно будет посмотреть здесь.

Последним четвертым запуском на корте №7 сыграет еще одна казахстанка - Юлия Путинцева (№39). Она в восьмой раз в карьере сыграет с американкой Слоан Стивенс (№35). В очном противостоянии ведет Юлия - 4:3, а последняя их игра состоялась не так давно на турнире в Риме (Италия), где казахстанка выиграла в двух сетах.

Любопытно, что в прошлом году путь Путинцевой на Ролан Гаррос оборвала как раз Стивенс, которая переиграла соперницу в третьем круге. Теперь 29-летняя Юлия намерена ответить 31-летней Слоан на этом же турнире.

Обе теннисистки являются двукратными четвертьфиналистками Ролан Гаррос. Юлия доходила до восьмерки лучших в 2016-м и 2018-м, а Стивенс - в 2019-м и 2022-м. Поэтому зрителей ждет противостояние между двумя неуступчивыми соперницами, в прошлом хорошо зарекомендовавшими себя в Париже.

В этом сезоне Путинцева находится в превосходной форме, но жребий дал ей сложный путь, скрестив ракетки с победительницей US Open-2017 и экс-третьей ракеткой мира. Но будем верить, что Юлия добудет уверенную победу, такую же, как 19 дней назад в Риме.

Матч между ними начнется ориентировочно в 19:15 по казахстанскому времени. Они выйдут на корт после Романа Андреса Бурручаги и Яна-Леннарда Штруффа. Прямую трансляцию можно будет найти здесь.

Напомним, что накануне первым из казахстанцев пробился во второй круг турнира Александр Шевченко (№59). Он в пятисетовом триллере обыграл россиянина Аслана Карацев (№82).

Фото: Ролан Гаррос (1,3), Mutua Madrid Open (2)©️