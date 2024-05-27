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Новости спорта Теннис ATP
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Драмой закончился матч главного конкурента Бублика из Казахстана

Драмой закончился матч главного конкурента Бублика из Казахстана
©KTF.kz

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко провел первый матч на Открытом чемпионате Франции в Париже, передает Vesti.kz.

На старте турнира новоиспеченный казахстанец сыграл с представителем России Асланом Карацевым (82-я ракетка мира) и в драматичном матче вырвал победу в пяти сетах со счетом 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 16 минут. За это время Шевченко реализовал девять брейк-поинтов из пятнадцати возможных, совершил четыре двойных ошибки и целых тринадцать раз подал навылет.

К слову, Шевченко до 2024 года выступал за Россию, но затем стал гражданином Казахстана. Он занимает 59-ое место в рейтинге ATP, уступая сильнейшему теннисисту нашей страны Александру Бублику 42 пункта.

 

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Метки:
Бублик Александр Шевченко Александр теннис ATP

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