Елена Рыбакина повторила достижение Иги Швентек

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина отметилась уникальным достижением после выхода во второй круг Ролан Гаррос, передают Vesti.kz.

В матче первого круга второго в сезоне турнира "Большого шлема" Рыбакина встречалась с 85-й ракеткой мира бельгийкой Грет Миннен и обыграла ее двух партиях со счетом 6:2,6:3. Причем в первом сете казахстанка уступала 0:2, но затем выиграла десять геймов полряд.

Таким образом, Елена стала второй теннисисткой с коэффициентом побед 90%+ на грунтовых кортах в 2024 году. В активе казахстанки девять побед в десяти играх на грунте (90,0%). Больше только у первой ракетки мира Иги Швентек (93,8%, 15-1) из Польши.

90% - Elena Rybakina (90.0%, 9-1) is one of the two players with 90%+ of winning ratio on clay court in 2024 this year, along with Iga Swiatek (93.8%, 15-1). Passion.#rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/zNpVVQaNvQ