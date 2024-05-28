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Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина повторила достижение Иги Швентек

Елена Рыбакина повторила достижение Иги Швентек
©WTA

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина отметилась уникальным достижением после выхода во второй круг Ролан Гаррос, передают Vesti.kz.

В матче первого круга второго в сезоне турнира "Большого шлема" Рыбакина встречалась с 85-й ракеткой мира бельгийкой Грет Миннен и обыграла ее двух партиях со счетом 6:2,6:3. Причем в первом сете казахстанка уступала 0:2, но затем выиграла десять геймов полряд.

Таким образом, Елена стала второй теннисисткой с коэффициентом побед 90%+ на грунтовых кортах в 2024 году. В активе казахстанки девять побед в десяти играх на грунте (90,0%). Больше только у первой ракетки мира Иги Швентек (93,8%, 15-1) из Польши.

Добавим, что следующей соперницей Рыбакиной на Ролан Гаррос будет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) - Анжелика Кербер (Германия).

Ролан Гаррос-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Швентек.

 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис Ролан Гаррос

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