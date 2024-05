Рыбакина шокировала журналистов после успешного старта на Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заставила журналистов высказаться о ее поведении во время пресс-конференции на Ролан Гаррос, передает Vesti.kz.

Это произошло после ее победы в первом раунде турнира над бельгийкой Греет Миннен в двух сетах (6:3,6:4)

Рыбакина открыто сказала журналистам, что она устала постоянно отвечать на одни и те же вопросы (ее спрашивали о здоровье и физических кондициях). Британское издание Express назвало такое поведение казахстанки "нахальным", а автор сайта Acetennis.fr прокомментировал его так: "Честно говоря, не знаю, что и думать о пресс-конференции Рыбакиной. С одной стороны, я понимаю, что ей приходится отвечать на одни и те же вопросы неделя за неделей. С другой стороны, ее поведение мне кажется немного неуважительным...".

Tbh, I don't know what to think of Rybakina's press conference.



On the one hand, I can understand that it's repetitive for her to get the same questions week after week



On the other, her behaviour strikes me as a little disrespectful…#RolandGarros pic.twitter.com/D8ff2c8jFU