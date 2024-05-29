Теннисистка из Казахстана стартовала с разгрома на Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, с победы начала свой путь на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

В первом круге она обыграла американку Слоан Стивенс (№35) в двух сетах - 6:1, 6:2.

Соперницы провели на корте 56 минут. Казахстанка сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки, тогда как американка не отметилась подачами навылет, но совершила 3 двойные ошибки.

В следующем раунде Путинцева сыграет с испанкой Паулой Бадосой (№139). Матч состоится 30 мая.

Напомним, что ранее свой стартовый матч выиграла и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, подробности - здесь.