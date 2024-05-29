Лучший теннисист Казахстана оформил 3:0 на старте Ролан Гаррос

Александр Бублик (№17), первая ракетка Казахстана, стартовал с победы на Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

В первом круге он прошел француза Грегуара Барреру (№112) - 3:0 (6:4, 7:5, 6:3).

Встреча длилась 2 часа и 16 минут. В ее ходе Бублик выполнил 11 подач навылет при 12 двойных ошибках. Баррера сделал 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки.

Казахстанец в шестой раз подряд выступает в основной сетке Ролан Гаррос. В предыдущие годы он трижды доходил до второго раунда, а еще два раза уступал на старте соревнований.

Следующим соперником Бублика станет 41-я ракетка мира из Германии Ян-Леннард Штруфф. Матч состоится 30 мая.

Напомним, в женской сетке турнира свои стартовые матчи выиграли Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.