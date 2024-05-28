Названа пугающая особенность Рыбакиной после яркого старта на Ролан Гаррос

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter отреагировал на победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в первом круге Открытого чемпионата Франции-2024, передает Vesti.kz.

На старте турнире четвертая ракетка мира Рыбакина в двух сетах обыграла бельгийку Грет Миннен, занимающую 85-е место рейтинга WTA, со счетом 6:2, 6:3.

"Рыбакина победила Миннен со счетом 6:2, 6:3 на "Ролан Гаррос". Уступая 0:2, Елена выиграла десять геймов подряд. Она пропустила Индиан-Уэллс из-за болезни и дошла до финала в Майами. Она пропустила Рим, но сегодня выглядела пугающе хорошо. 31-5 в 2024 году. Когда Лена здорова, она способна на все", - отмечает ресурс.

Во втором раунде Ролан Гаррос Рыбакина померится силами с победительницей противостояния 50-ой ракетки мира Аранча Рус и Анжелики Кербер, идущей на 232-ой строчке.