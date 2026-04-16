Рыбакина рассказала о Porsche и водительских правах после победы в Германии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№2) ответила на некоторые вопросы после победы над россиянкой Дианой Шнайдер (№19) на старте турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

- В 2024 году вы выиграли здесь Porsche, но не могли на нём ездить — у вас не было прав. Есть какие-то новости?

"Ну, победа на турнире дала мне отличный стимул наконец-то сдать экзамены и получить водительское удостоверение. Права у меня теперь есть. Я наслаждаюсь машиной (смеётся). Получаю удовольствие от поездок, когда провожу предсезонку. Мы постоянно в туре, так что мне немного не хватает вождения. Это было потрясающе. Суперсчастлива вернуться сюда", - ответила Елена.

- Вы сдавали экзамен на вождение именно на Porsche?

"Да, именно так" (смеётся).

Отметим, что в четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (№25, Канада) - Зейнеп Сёнмез (№79, Турция).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

