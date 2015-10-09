Рыбакина стартовала с победы на турнире в Штутгарте

Сегодня, 16 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, стартовала на турнире категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Она начала свой путь со второго круга и обыграла россиянку Диану Шнайдер (№19) со счётом 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 14 минут. Рыбакина сделала шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку, в то время как Шнайдер выполнила одну подачу навылет при двух двойных ошибках.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с сильнейшей в паре Лейла Фернандес (№25, Канада) - Зейнеп Сёнмез (№79, Турция).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

Напомним, Рыбакина выигрывала это соревнование в 2024 году.

What a match! Elena #Rybakina is through to the quarters after beating Diana Shnaider in two sets! 💥#PTGP26 pic.twitter.com/s7OQitSAUA — Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 16, 2026

