"Бьёт по мячу, как будто завтра не наступит": реакция на победу Рыбакиной

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал победу второй ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на старте турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Она начала свой путь со второго круга и обыграла россиянку Диану Шнайдер (№19).

"Рыбакина - Шнайдер 6:3, 6:4. Елена сыграла просто блестяще. Не допустила ни одного брейк-пойнта. В первом сете потеряла 3 очка на своей подаче. Во втором сете уступила всего 1 очко на первой подаче. В прошлом году она пропустила этот турнир, но в 2024 году завоевала титул. 5-я победа подряд в Штутгарте. Теперь она выиграла 33 из последних 38 матчей… демонстрируя невероятную стабильность месяц за месяцем. • 1-я победа на грунте в 2026 году

• 5-й четвертьфинал в 2026 году

• 22-я победа в 2026 году Она бьёт по мячу, как будто завтра не наступит", - пишет источник.

В следующем круге Рыбакина сыграет с сильнейшей в паре Лейла Фернандес (№25, Канада) - Зейнеп Сёнмез (№79, Турция).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!