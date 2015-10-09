WTA
Сегодня 22:05
 

"Бьёт по мячу, как будто завтра не наступит": реакция на победу Рыбакиной

Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter прокомментировал победу второй ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на старте турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Она начала свой путь со второго круга и обыграла россиянку Диану Шнайдер (№19).

"Рыбакина - Шнайдер 6:3, 6:4.

Елена сыграла просто блестяще.

Не допустила ни одного брейк-пойнта.

В первом сете потеряла 3 очка на своей подаче.

Во втором сете уступила всего 1 очко на первой подаче.

В прошлом году она пропустила этот турнир, но в 2024 году завоевала титул.

5-я победа подряд в Штутгарте.

Теперь она выиграла 33 из последних 38 матчей… демонстрируя невероятную стабильность месяц за месяцем.

• 1-я победа на грунте в 2026 году
• 5-й четвертьфинал в 2026 году
• 22-я победа в 2026 году

Она бьёт по мячу, как будто завтра не наступит", - пишет источник.

В следующем круге Рыбакина сыграет с сильнейшей в паре Лейла Фернандес (№25, Канада) - Зейнеп Сёнмез (№79, Турция).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

