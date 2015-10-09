Рыбакина узнала соперницу за выход в 1/2 финала турнира в Штутгарте

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (№25 WTA) стала соперницей первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№2 WTA) в 1/4 финала турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга Фернандес одолела представительницу Турции Зейнеп Сенмез (№79 WTA) - 6(2)-7, 6:1, 7:6(5). Матч продолжался три часа и семь минут.

Сама Рыбакина во втором круге одолела россиянку Анну Шнайдер (№19) - 6:3, 6:4.

Матч казахстанки против Фернандес пройдет сегодня, 17 апреля и начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что турнир в Штутгарте стартовал 13 апреля и завершится 19 апреля. Призовой фонд составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир.

