Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

WTA
Сегодня 07:10
 

Рыбакина узнала соперницу за выход в 1/2 финала турнира в Штутгарте

  Комментарии

Поделиться
Рыбакина узнала соперницу за выход в 1/2 финала турнира в Штутгарте Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (№25 WTA) стала соперницей первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№2 WTA) в 1/4 финала турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В матче второго круга Фернандес одолела представительницу Турции Зейнеп Сенмез (№79 WTA) - 6(2)-7, 6:1, 7:6(5). Матч продолжался три часа и семь минут.

Сама Рыбакина во втором круге одолела россиянку Анну Шнайдер (№19) - 6:3, 6:4.

Матч казахстанки против Фернандес пройдет сегодня, 17 апреля и начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что турнир в Штутгарте стартовал 13 апреля и завершится 19 апреля. Призовой фонд составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир.

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 21:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Фернандес
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!