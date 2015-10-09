Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

WTA
Сегодня 07:31
 

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/2 финала турнира за 572 миллиона Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Сегодня, 17 апреля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес (№25 WTA), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Соперницы встретятся в 1/4 финала турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия). Начало матча за выход в полуфинал намечено на 21:30 по времени Казахстана.

Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Напомним, что во втором круге соревнований Рыбакина одолела россиянку Анну Шнайдер (№19) - 6:3, 6:4.

Фернандес во втором круге оказалась сильнее представительницы Турции Зейнеп Сенмез (№79 WTA).

Отметим, что турнир в Штутгарте стартовал 13 апреля и завершится 19 апреля. Призовой фонд составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир.

Турнир WTA. Штутгарт (Германия) - 2026   •   Германия, Штутгарт   •   1/4 финала, женщины
Сегодня 21:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Фернандес
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!