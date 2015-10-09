Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Сегодня 10:30
 

Хабиб Нурмагомедов назвал любимый футбольный клуб

  Комментарии

Поделиться
Хабиб Нурмагомедов назвал любимый футбольный клуб

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов откровенно рассказал о своей симпатии к "Реалу", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов откровенно рассказал о своей симпатии к "Реалу", сообщают Vesti.kz.

По словам спортсмена, он следит за футболом с самого детства и даже не мог представить, что однажды топ-клубы мира начнут сами приглашать его.

"Я слежу за футболом с детства. В детстве я даже не мог представить, что лучшие клубы мира будут приглашать меня. Я посетил много стадионов и много тренировочных центров разных клубов. Но "Реал" Мадрид — клуб моего сердца", — написал Нурмагомедов в социальных сетях.


Стоит отметить, что Нурмагомедов не раз бывал на матчах мадридской команды и лично общался с её игроками. Боец давно известен как один из преданных поклонников "Реала".

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский пояс UFC. В 2022 году его имя было включено в Зал славы UFC.

Официально Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254. Он пообещал матери, что больше не выйдет на ринг без присутствия отца. С тех пор спортсмен сосредоточился на тренерской деятельности.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Бремен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
18 апреля 18:30   •   не начат
Вердер
Вердер
(Бремен)
- : -
Гамбург
Гамбург
(Гамбург)
Кто победит в основное время?
Вердер
Ничья
Гамбург
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!