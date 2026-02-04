Рыбакина превзошла первую ракетку мира на турнире за 37 миллиардов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3 WTA) стала лучшей по количеству подач навылет на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

26-летняя теннисистка оформила 47 эйсов, заметно опередив ближайших преследовательниц. В частности, Рыбакина превзошла первую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь), на счету которой 27 подач навылет.

Топ-5 по количеству эйсов на AO-2026:Елена Рыбакина (Казахстан) — 47Арина Соболенко (Беларусь, №1 WTA) — 27Ван Синьюй (Китай, №33 WTA) — 27Линда Носкова (Чехия, №12 WTA) — 24Алисия Паркс (США, №85 WTA) — 23

Напомним, 31 января Рыбакина во второй раз в карьере выиграла турнир Большого шлема. В финале Australian Open — 2026 она в драматичном матче обыграла Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии по теннису в этом году составил 74,9 миллиона долларов (около 37 миллиардов тенге). Сумму призовых, заработанных Еленой Рыбакиной на турнире, можно узнать по этой ссылке.

Рыбакина объявила решение после победы на Australian Open-2026