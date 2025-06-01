Рыбакина отреагировала на сравнение с первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) высказалась по поводу сравнения с первой ракеткой мира, передают Vesti.kz.

Напомним, что после очного матча в четвертом круге Ролан Гаррос представительница Польши Ига Швентек (№5 WTA), несмотря на свою победу, отметила высокий уровень Рыбакиной и сравнила соперницу с первой ракеткой мира - итальянцем Янником Синнером.

— Ига сказала после матча, что в первом сете у нее было ощущение, что она играет против Янника Синнера. Вы тоже так чувствовали? Что ваш уровень игры был настолько высок в первом сете?



— Да, определенно. Я играла на очень высоком уровне. Все получалось. Думаю, это были не длинные розыгрыши. Я просто выполняла каждый удар. Счастлива, что знаю, что у меня есть такой уровень. Другой вопрос – как его на весь матч сохранять. Мне нужно играть так дольше, чем первый сет, чем всего один сет. Как я уже сказала, постараюсь извлечь только положительные моменты. В целом это хороший турнир для меня, — цитиурет слова Рыбакиной "Чемпионат".

Напомним, что Елена разгромила соперницу в первом сете, однако затем Ига перевернула ход игры, совершив впечатляющий камбэк - 6:1, 3:6, 5:7.

Ранее стало известно, сколько заработала Рыбакина на Ролан Гаррос-2025.