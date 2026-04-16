Рыбакина объяснила свой характер после победы в Штутгарте

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина ответила на некоторые вопросы после победы на старте турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Она начала свой путь со второго круга и обыграла россиянку Диану Шнайдер (№19).

- Помимо того, что ваша игра на корте кажется легкой и непринуждённой, ваш язык тела очень трудно прочитать. Кажется, вы совсем не расстраиваетесь, когда допускаете ошибки. Вы настолько хорошо себя контролируете или вы просто настолько спокойны по жизни?

"Ну, я определённо стараюсь себя контролировать (смеётся). Конечно, когда совершаешь простые ошибки, это расстраивает. Но я стараюсь фокусироваться на следующем розыгрыше. Забыть об ошибке как можно скорее. В целом, я довольно спокойный человек. На корте это помогает. Это просто черта характера", - ответила Рыбакина.

- Вы не производите впечатление человека, который в свободное время занимается экстремальными видами спорта. Кажется, вы из тех, кто скорее пойдет на рыбалку или что-то в этом роде.

"Точно не рыбалка! (смеётся). Если неделя выдалась очень тяжёлой, я стараюсь просто остаться дома и отдохнуть в кровати или что-то подобное. Но если у меня длинный отпуск, я предпочитаю активное веселье. Американские горки или что-то интересное с друзьями и семьей".

Отметим, что следующей соперницей казахстанской теннисистки станет победительница матча Лейла Фернандес (№25, Канада) - Зейнеп Сёнмез (№79, Турция).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.

