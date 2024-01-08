Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам

Новости спорта Теннис WTA
8 января 15:34
©instagram.com/lenarybakina

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина в минувшие выходные выиграла шестой титул WTA. В финале турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия) она уверенно победила белоруску Арину Соболенко, сообщают Vesti.kz.

После этого триумфа Рыбакина обратилась к болельщикам:

"Огромное спасибо всем за поддержку, особенно казахстанским болельщикам. Всегда приятно читать ваши сообщения и видеть вас на трибунах в разных уголках мира", - написала она на своей странице в Instagram.

Благодаря этому успеху Елена улучшила свое положение в мировом рейтинге, подробности - здесь.

Теперь казахстанка должна выступить на турнире WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия), он пройдет с 8 по 13 января. Уже определилась ее первая соперница, об этом можно прочитать по тут.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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