Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина в минувшие выходные выиграла шестой титул WTA. В финале турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия) она уверенно победила белоруску Арину Соболенко, сообщают Vesti.kz.

После этого триумфа Рыбакина обратилась к болельщикам:

"Огромное спасибо всем за поддержку, особенно казахстанским болельщикам. Всегда приятно читать ваши сообщения и видеть вас на трибунах в разных уголках мира", - написала она на своей странице в Instagram.

Благодаря этому успеху Елена улучшила свое положение в мировом рейтинге, подробности - здесь.

Теперь казахстанка должна выступить на турнире WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия), он пройдет с 8 по 13 января. Уже определилась ее первая соперница, об этом можно прочитать по тут.