Рыбакина повесила "баранку" Соболенко и выиграла первый титул в году

Сегодня, 7 января, четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выиграла первый титул в новом году, став победительницей турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко, занимающую вторую строчку в мировом рейтинге.

В первом сете Рыбакина повесила "баранку" Соболенко - 6:0, на это у нее ушло 25 минут, а второй выиграла - 6:3.

Всего на корте соперницы провели 1 час и 10 минут. В ходе встречи Рыбакина сделала 7 эйсов и отыграла без двойных ошибок, тогда как Соболенко выполнила 3 подачи навылет при 1 двойной ошибке.

Благодаря этому успеху казахстанка войдет в топ-3 мирового рейтинга.