Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Рыбакина повесила "баранку" Соболенко и выиграла первый титул в году

Рыбакина повесила "баранку" Соболенко и выиграла первый титул в году
©WTA

Сегодня, 7 января, четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выиграла первый титул в новом году, став победительницей турнира WTA 500 - Brisbane International в Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко, занимающую вторую строчку в мировом рейтинге.

В первом сете Рыбакина повесила "баранку" Соболенко - 6:0, на это у нее ушло 25 минут, а второй выиграла - 6:3.

Всего на корте соперницы провели 1 час и 10 минут. В ходе встречи Рыбакина сделала 7 эйсов и отыграла без двойных ошибок, тогда как Соболенко выполнила 3 подачи навылет при 1 двойной ошибке.

Благодаря этому успеху казахстанка войдет в топ-3 мирового рейтинга.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Вчера , 22:30
WTA
©Brisbane International Рыбакину в жесткой форме назвали россиянкой
Вчера , 18:30
WTA
©Brisbane International Золотой хет-трик? Рыбакина набрала обороты и нацеливается на доминирование в Австралии
Вчера , 17:30
WTA
©Brisbane International Официально: Рыбакина возглавила рейтинг WTA
Вчера , 16:30
WTA
©Brisbane International Токаев отреагировал на успех Рыбакиной в Австралии
Вчера , 16:00
WTA
©ASB Classic Казахстан вновь на вершине! Еще одна теннисистка выиграла турнир WTA
Вчера , 14:11
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Блицкриг Рыбакиной в Брисбене получил высокую оценку
Вчера , 13:48
WTA
©instagram.com/lenarybakina Безжалостная: Рыбакина установила уникальное достижение
Вчера , 13:32
WTA
©Кадр из видео Соболенко обратилась к Рыбакиной после разгрома в финале турнира в Брисбене
Вчера , 13:11
WTA
©WTA "Надеюсь, продолжим". Первые слова Рыбакиной после победы на турнире в Брисбене
Вчера , 12:51
WTA
©ktf.kz Сколько заработала Рыбакина за первый титул в году
Вчера , 12:36
WTA
©Кадр из видео WTA прокомментировала триумф Рыбакиной
Вчера , 12:21
WTA
©WTA Рыбакина повесила "баранку" Соболенко и выиграла первый титул в году
Вчера , 07:53
WTA
©twitter.com/WTA Соболенко - Рыбакина: назван победитель финала на турнире в Брисбене
6 января, 17:24
WTA
©twitter.com/TheTennisLetter Соболенко оценила соперничество с Рыбакиной перед финалом турнира в Брисбене
6 января, 16:12
WTA
©instagram.com/sabalenka_aryna/ Определилась соперница Рыбакиной по первому финалу года
6 января, 14:52
WTA
©ktf.kz Вторая ракетка Казахстана поддержала победный почин Рыбакиной
6 января, 14:20
WTA
©twitter.com/elise_mertens WTA отреагировала на феноменальное достижение Рыбакиной
6 января, 13:13
WTA
©Федерация тенниса Казахстана Рыбакина установила новый рекорд после выхода в первый финал года
6 января, 10:35
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елена Рыбакина выиграла право на первый финал года
5 января, 20:07
WTA
©WTA Назван победитель полуфинала с участием Рыбакиной на турнире в Брисбене
5 января, 17:03
WTA
©brisbane International Борьба за титул и возвращение в топ-3! Рыбакина уже в полуфинале, а что дальше?
5 января, 15:37
WTA
©Paul Zimmer/ITF Следующая соперница Рыбакиной оценила их противостояние
5 января, 15:19
WTA
©potapova.com/ В России объяснили решение теннисистки сняться с матча против Рыбакиной
5 января, 12:59
WTA
©WTA Определилась соперница Рыбакиной по полуфиналу турнира в Брисбене
5 января, 11:56
WTA
©instagram.com/lenarybakina Елена Рыбакина озвучила главную цель на 2024 год
5 января, 10:46
WTA
©WTA Рыбакина на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Брисбене
4 января, 19:50
WTA
©instagram.com/sonia.zhy Немецкая теннисистка перешла под флаг Казахстана
4 января, 17:18
WTA
©instagram.com/lenarybakina "Ох, как изменились времена". Рыбакина вызвала восхищение и получила мировое признание
4 января, 16:17
WTA
©instagram.com/lenarybakina Определилась следующая соперница Рыбакиной на турнире в Брисбене
4 января, 15:56
WTA
©instagram.com/lenarybakina Рыбакина повторила уникальное достижение в Брисбене

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus