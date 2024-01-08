Определилась соперница Рыбакиной на старте нового австралийского турнира

Испанская теннисистка Кристина Буча, занимающая 61-е место в мировом рейтинге WTA, станет следующей соперницей казахстанки Елены Рыбакиной. Их противостояние состоится в рамках второго круга турнира WTA 500 - Adelaide International в Аделаиде (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это будет первая игра между третьей ракеткой мира из Казахстана и теннисисткой из Испании. Если 24-летняя Елена начинает турнирный путь сразу со второго круга, в звании первой сеянной, то 26-летняя Кристина в первом круге соревнований обыграла итальянку Жасмин Паолини (№30) - 6:3, 6:3.

Обе теннисистки начали сезон с турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Если Рыбакина выиграла этот турнир, уверенно победив во всех пяти матчах за неделю, то Буча добралась лишь до второго раунда. Она оказалась сильнее бельгийки Грет Миннен - 5:7, 6:3, 6:1, но проиграла польке Магде Линетт - 3:6, 5:7.

В Аделаиде Кристина, помимо матча первого круга, сыграла две квалификационные встречи. В них испанка обыграла местную спортсменку Талию Коккинис - 6:0, 6:1, но проиграла россиянке Анне Калинской - 0:6, 2:6. Однако даже уступив в финале отборочного цикла, Буча получила второй шанс на правах "лаки лузера".

Сейчас Кристина находится на наивысшей для себя позиции в мировой табели о рангах. Она еще никогда не входила в топ-60 рейтинга. Для нее встреча с Рыбакиной будет большой мотивацией проявить себя, ведь эта игра вызовет большое внимание болельщиков со всего мира.

Но актуальная форма Елены вряд ли оставляет какие-то теоретические шансы Буче на успех. В начале года казахстанка демонстрирует впечатляющий уровень тенниса. Она выиграла все пять матчей, все девять сетов, не отдавая соперницам больше четырех геймов за сет или больше пяти за матч. А еще Рыбакина лидирует в рейтинге чемпионской гонки WTA.

Кто-то может допустить мысль, что Елена подойдет ко встрече с Кристиной уставшей. Однако это не совсем так. Рыбакина не задерживалась на кортах в Брисбене больше, чем на час и 13 минут, а еще их матч с Бучей пройдет в среду, 10 января, в то время как финал прошлого турнира против Арины Соболенко состоялся в воскресенье, 7 января.

Будем с большим удовольствием ждать начала второго турнира Рыбакиной в новом году. Надеемся, что она продолжит свою уверенную победную серию и в Аделаиде.

Отметим, что это последний турнир перед стартом Australian Open-2024, который пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). В прошлом году Елена добралась там до финала, и ей предстоит защищать немало очков.

Фото: Adelaide International, Instagram/bucsateam©️