Официально: Рыбакина возглавила рейтинг WTA

Елена Рыбакина вырвалась на первое место в Live-рейтинге чемпионской гонки WTA. Это случилось после триумфального завершения турнира в Брисбене (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас в Live-рейтинге WTA Race Рыбакина располагается на первом месте с 501 набранным баллом. Это таблица, которая суммирует все очки, набранные за календарный год. Казахстанка опережает белоруску Арину Соболенко (325) и польку Игу Швентек (275).

Любопытно, что именно Швентек и Соболенко опережают Рыбакину в официальном рейтинге WTA. Там с понедельника Елена будет занимать третью строчку, отставая лишь от лидера из Польши и второго номера из Беларуси.

Ранее на успех Рыбакиной в Австралии отреагировал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Live-tennis.eu©️