Рыбакина - лидер? Топ-10 казахстанских теннисистов по сумме заработанных призовых

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Сегодня 13:29

Елена Рыбакина, выиграв "Уимблдон", серьезно увеличила общее количество призовых, заработанных за карьеру. Теперь в "копилке" лучшей теннисистки Казахстана 6,11 миллиона долларов, 2,5 миллиона из которых - за выступления на триумфальном британском турнире. 

По общей сумме призовых за карьеру Рыбакина теперь находится на четвертом месте среди всех профессионалов, выступающих и когда-либо выступавших под флагом Казахстана. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию топ-10 казахстанских теннисистов по сумме призовых за карьеру, включая тех, кто выступал за страну непродолжительное время.

10. Евгений Королев - 1,51 миллиона долларов

Бывшая 46-я ракетка мира в мужском одиночном разряде выступал под флагом Казахстана с января 2010 года вплоть до завершения карьеры в 2014-м. Однажды, еще до смены гражданства на казахстанское, Евгений добрался до финала на турнире АТР 250 в США. 

На "Больших шлемах" лучшим результатом Королева стал третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2010 году. Также на его счету восемь победных турниров категории ATP Challenger.

9. Галина Воскобоева - 2,52 миллиона долларов

Воскобоева первые годы своей карьеры выступала за Россию, но в 2008-м сменила гражданство на казахстанское. Она дважды доходила до третьего круга Australian Open (2009, 2012), а также занимала 42-ю строчку в женском одиночном рейтинге.

На счету Галины пять побед на парных турнирах WTA. В одиночном разряде она один раз добралась до финала соревнований.

8. Андрей Голубев - 3,14 миллиона долларов

Идет уже 15-й год выступлений Голубева под флагом Казахстана. За это время он четыре раза выходил во второй круг турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, также играл в финале парного "Ролан Гаррос" в 2021 году.

На его счету одна победа на турнирах серии ATP в одиночном разряде, а также 31 триумф на соревнованиях категории ATP Challenger. В октябре 2010-го он замыкал список 33 лучших теннисистов планеты.

7. Зарина Дияс - 3,62 миллиона долларов

Бывшей 31-й ракетке мира все еще 28 лет, и она продолжает выступления на профессиональном уровне. В 2014-2015 годах Зарина дважды подряд доходила до 1/8 финала на "Уимблдоне". У нее одна победа на турнирах WTA в одиночном разряде.

С 2011 года Дияс защищает цвета женской сборной Казахстана по теннису и уже долгое время является одним из лидеров команды.

6. Александр Бублик - 3,84 миллиона долларов

25-летний спортсмен прямо сейчас является лучшим теннисистом страны. В этом году Бублик впервые вошел в топ-30 мирового рейтинга. За свою карьеру он трижды добирался до стадии 1/16 финала турниров "Большого шлема" в одиночном разряде.

В активе Александра один титул на уровне ATP, еще шесть - на "Челленджерах". В прошлом году он дошел до финала парного "Ролан Гаррос" в дуэте с Голубевым.

5. Юлия Путинцева - 5,92 миллиона долларов

27-летняя теннисистка выступает за Казахстан с лета 2012 года. Экс-27-я ракетка мира является трехкратной четвертьфиналисткой турниров "Большого шлема", а также победительницей двух соревнований WTA в одиночном разряде.

На счету Юлии целый ряд побед над теннисистками из топ-10 и много ярких выступлений в составе национальной сборной Казахстана.

4. Елена Рыбакина - 6,11 миллиона долларов

Елене совсем недавно исполнилось 23 года, а она уже в этом рейтинге близка к лидерству. Новоиспеченная чемпионка "Уимблдона" в этом году поднималась на рекордное для себя 12-е место в мировом рейтинге и в случае начисления очков за этот турнир оказалась бы в топ-6.

Все понимают, что у Елены большое будущее. Если она будет дальше прогрессировать, то продолжит вписывать свое имя в историю не только казахстанского, но и мирового тенниса.

3. Елена Лиховцева - 6,23 миллиона долларов

Уроженка Алматы, бывшая 15-я ракетка мира и полуфиналистка "Ролан Гаррос"-2005 большую часть карьеры выступала под флагом России (1995-2008), но в 1993-1994 годах защищала цвета Казахстана.

Практически все яркие моменты карьеры произошли с ней уже после смены гражданства, но под флагом Казахстана она выиграла один одиночный турнир WTA, восемь раз первенствовала на соревнованиях ITF, а также добралась до 1/8 финала US Open в 1994-м.

Один из редких случаев, когда теннисистка из Казахстана решила впоследствии выступать под флагом России.

2. Ярослава Шведова - 6,71 миллиона долларов

Нынешняя капитан женской сборной Казахстана защищала честь страны с 2008 по 2021 год. Ярослава входила в топ-25 мирового рейтинга в одиночке, а также замыкала топ-3 в парном разряде. 

На ее счету три четвертьфинала на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, а также победы на "Уимблдоне" и US Open в паре. На протяжении долгого времени Шведова была лидером сборной.

1. Михаил Кукушкин - 6,72 миллиона долларов

Лучшие годы 34-летнего теннисиста уже позади, но он продолжает свои выступления по сей день. В прошлом Михаил входил в топ-40 мирового рейтинга, а также добирался до 1/8 финала на двух турнирах "Большого шлема".

На счету Кукушкина один титул на соревнованиях АТР, а также 14 побед на "Челленджерах". Он не раз побеждал топовых соперников в матчах за сборную Казахстана.

Помимо перечисленных игроков, порог в миллион долларов призовых ранее перешагнули Сесиль Каратанчева (выступала за Казахстан с 2009 по 2014 - 1,35 миллиона долларов), Александр Недовесов (сменил гражданство в 2014 году - 1,14 миллиона), а также Ксения Первак (2012-2013 - 1,02 миллиона).

Кафельников оценил роль Казахстана в успехе Рыбакиной на "Уимблдоне"

Фото: КТФ (1-7, 9-10), Cska.ru (8)©️

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