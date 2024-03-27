Рыбакина догнала Швентек после победы над девятой ракеткой мира

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Сегодня 09:13
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, добилась уникального достижения после победы над Марией Саккари (№9) из Греции в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz

По информации OptaAce", с 2020 года Рыбакина является одной из двух теннисисток с процентом побед 70% и выше на турнирах WTA 1000 против соперниц из топ-10 рейтинга, наряду с Игой Швентек (71,4%) - минимум 10 матчей.

Соперницей Рыбакиной по полуфиналу турнира в Майами станет белоруска Виктория Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале победила казахстанку Юлию Путинцеву (№68). Матч состоится 28 марта.

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