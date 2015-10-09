В России восхитились Рыбакиной и сравнили её с первой ракеткой мира

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (№214 WTA) высказалась о первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной (№5 WTA), отметив её характер и сравнив стиль с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (№1 WTA) из Белоруссии, передают Vesti.kz.

— А есть ли теннисисты, за которыми ты всё же наблюдаешь? Чья игра нравится из женского тура?

— "Я бы не сказала, что очень часто смотрю женский теннис. Конечно, впечатляет Лена Рыбакина — её устойчивость, непоколебимость. Мы лично очень хорошо знакомы. И в то же время Арина Соболенко — абсолютная противоположность. Но при этом как она справляется со своими нервами, со своей эмоциональностью на корте — у неё есть чему поучиться", — сказала Гасанова в интервью "Чемпионату".

Прошедший сезон стал одним из самых успешных в карьере Елены Рыбакиной. В 2025 году казахстанская теннисистка выиграла два турнира категории WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а главным достижением стал триумф на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. В финале Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко, впервые завоевав этот престижный трофей.

