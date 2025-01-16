Путинцева устроила матч-триллер на Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла второй матч за день на Australian Open-2025, передают Vesti.kz.

На этот раз она участвовала в матче первого круга парного разряда. В дуэте с Сю Ван из Китая она в упорной борьбе уступила китайской паре Синьюй Ван/Сайсай Чжэн в трех сетах - 2:6, 6:3, 5:7.

Стороны занесли в свой актив по два эйса, но казахстанско-китайский дуэт допустил больше двойных ошибок - шесть против двух у оппоненток. Встреча длилась 2 часа и 16 минут.

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Сегодня, 16 января, Путинцева также сыграла в одиночке и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Следующей соперницей казахстанки станет россиянка Дарья Касаткина. Матч состоится 18 января.

В третий круг прошла и другая казахстанка - Елена Рыбакина. Звезда тенниса разгромила конкурентку из США, а затем высказалась о противостоянии с 17-летним вундеркиндом.

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