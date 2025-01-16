Путинцева в ударе! Врывается в топ-20 и сыграет с теннисисткой из десятки на Australian Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№23) продолжает успешное выступление на Australian Open-2025. После двух победных матчей ей предстоит соперничать с теннисисткой из топ-10. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В первом круге соревнований в Мельбурне (Австралия) 30-летняя казахстанка одержала волевую победу над представительницей Армении Элиной Аванесян (№41) - 4:6, 7:5, 6:2. Зато во втором раунде она затратила куда меньше сил - со счетом 6:2, 6:1 была разгромлена китаянка Чжан Шуай (№204).

Личный рекорд и попадание в топ-20. Путинцева в ударе!

Благодаря двум победам на Australian Open Путинцева повторила свое лучшее достижение на кортах Мельбурна. Это ее 13-е выступление на этом "Большом шлеме", и она в четвертый раз пробилась в 1/16 финала. В 2016 году на этой стадии она проиграла россиянке Маргарите Гаспарян, в 2020-м - румынке Симоне Халеп, в 2021-м - украинке Элине Свитолиной. Ни в одном из этих матчей ей не удалось взять и сета.

Еще одним важным достижением является рост Юлии в мировом рейтинге WTA. С начала года она уже дважды била свой же рекорд, став 25-й, а затем и 23-й ракеткой мира. Сейчас же, в Live-рейтинге, она уже 20-я. И если ей удастся пробиться дальше, то она может взлететь еще выше.

Так что Путинцева сверхмотивирована. Еще никогда она не играла в четвертом круге Australian Open, так же как никогда не была в числе 20 лучших теннисисток планеты.

На пути казахстанки встанет теннисистка из топ-10

Но дальше будет непросто, ведь в соперницы Путинцевой досталась россиянка Дарья Касаткина (№10). Она на этом Australian Open пока не дает шансов никому. В первом круге обыграла болгарку Викторию Томову (№58) - 6:1, 6:3, а сегодня разгромила китаянку Ван Яфань (№64) - 6:2, 6:0.

Это будет уже четвертая встреча между Юлией и 27-летней Дарьей. В личном противостоянии россиянка ведет - 2:1. На Уимблдоне в 2018 году Касаткина выиграла в двух сетах. После этого они встретились дважды в 2024 году: в Мадриде (Испания) лучше оказалась Путинцева, а в Нинбо (Китай) - Касаткина, выигравшая тай-брейк в решающем сете.

Как видим, на быстрых кортах Касаткина выиграла обе встречи. Но текущая форма Юлии, а также тот факт, что в последней игре между ними все закончилось решающим тай-брейком, дают определенные шансы на успех казахстанке. Тем более мотивации у нее хоть отбавляй.

Любопытно, что для обеих Australian Open - менее удачный турнир "Большого шлема". Только в Мельбурне Юлия и Дарья никогда не проходили дальше третьего круга. Но уже скоро одна из них закроет эту неудачную серию. Касаткина доходила до третьего раунда в 2016 и 2022 годах, но проиграла Серене Уильямс и Иге Швентек.

Удастся ли Путинцевой оформить сенсацию и оставить за бортом турнира десятую ракетку мира? Узнаем уже скоро.

Добавим, что в третий круг Australian Open пробилась и первая ракетка страны Елена Рыбакина (№7). В следующем раунде ее тоже ждет непростая проверка. Более подробно читайте здесь:

Рыбакина сыграет с мощной угрозой на Australian Open. Есть риск упасть на 40 позиций в рейтинге