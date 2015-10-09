Прямая трансляция первого матча Рыбакиной в 2026 году

Сегодня, 6 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) откроет для себя новый сезон, стартовав на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия), передают Vesti.kz.

26-летняя спортсменка начнёт путь со второго круга соревнований. Её соперницей станет представительница Китая Шуай Чжан (№79), которая в дебютном поединке выиграла американку Эшлин Крюгер (№49) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

История противостояний

Ранее теннисистки встречались трижды: дважды победу одерживала казахстанка, и лишь один раз сильнее оказалась китаянка. Стоит отметить, что Шуай Чжан — экс-вторая ракетка мира в парном разряде и победительница двух турниров Большого шлема (Australian Open-2019 и US Open-2021).

Где и когда смотреть матч

Матч между Рыбакиной и Чжан намечен на 15:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Призовой фонд Брисбен-2026

Турнир в Брисбене проходит с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

