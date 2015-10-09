Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал престижного турнира WTA

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина успешно продолжает выступление на турнире в Брисбене (Австралия) и вышла в полуфинал соревнований в даблах, передают Vesti.kz.

Уверенная победа над россиянками

В четвертьфинале Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уверенно обыграла российскую пару Екатерина Александрова / Мирра Андреева. Встреча завершилась в двух сетах — 6:1, 6:3, не оставив соперницам реальных шансов на камбэк.

Статистика матча

По ходу поединка Данилина и Крунич продемонстрировали стабильную и агрессивную игру. Они выполнили два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять из семи брейк-пойнтов. У россиянок также было два эйса, однако они значительно уступили по ключевым игровым компонентам.

Рейтинги и перспективы

Анна Данилина на данный момент занимает 14-е место в парном рейтинге WTA, а Александра Крунич располагается на 17-й позиции. В полуфинале турнира казахстанско-сербский дуэт поборется за выход в финал и продолжит борьбу за титул в Брисбене.

