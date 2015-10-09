17-летний казахстанский теннисист взлетел в мировом рейтинге

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы совершил впечатляющий рывок в обновлённом юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

17-летний спортсмен поднялся на 12 позиций и теперь занимает 12-е место в мире.

Успехи на Больших шлемах

Прошлой осенью Зангар впервые заявил о себе на международной арене, сенсационно достигнув полуфинала юниорского US Open. Он обыграл нескольких игроков из топ-10 и стал первым казахстанцем, которому удалось так далеко пройти на американском турнире Большого шлема.

Другие казахстанские теннисисты

Помимо Зангара, в рейтинге уверенно движется к ТОП-20 Дамир Жалгасбай, поднявшийся на 31-е место, а Даниель Тазабеков расположился на 52-й позиции. Все трое вскоре сыграют в основной сетке юниорского Открытого чемпионата Австралии.

На предстоящем юниорском Открытом чемпионате Австралии Зангар Нурланулы будет сеяным под 10-м номером и сразу начнёт выступления с основной сетки. Турнир пройдёт в Сиднее с 24 января по 1 февраля.

