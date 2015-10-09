Реванш спустя годы? Рыбакина сыграет с чемпионкой US Open в первом матче 2026 года

Уже завтра, 6 января, казахстанка Елена Рыбакина (№5) проведёт первый матч в 2026 году. Лучшая теннисистка Казахстана начнёт свой путь на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о первой сопернице Елены.

Благодаря высокому третьему номеру посева, Рыбакина автоматически оказалась во втором круге соревнований. Её соперница определилась в матче между американкой Эшлин Крюгер (№49) и китаянкой Шуай Чжан (№79). Встреча закончилась победой Шуай в трёх сетах - 6:4, 5:7, 6:4.

Рыбакина и Чжан хорошо знают друг друга

Теннисистки играли друг с другом три раза, но всё это было уже достаточно давно. В 2020 году Елена не испытала проблем в противостояниях с Шуай в финале турнира в Хобарте (Австралия) - 7:6(7), 6:3, а также в четвертьфинале соревнований в Страсбуре (Франция) - 6:3, 6:2. Получается, в течение нескольких месяцев казахстанка обыграла Чжан и на харде, и на грунте.

Однако последняя встреча между ними осталась за представительницей Поднебесной. Во втором круге Australian Open-2022 они встретились на одном корте. Рыбакина не смогла доиграть встречу из-за проблем со здоровьем, снявшись при счёте 4:6, 0:1.

Получается, что теперь Рыбакина и Чжан сыграют в четвёртый раз, причём в третий раз - на австралийских кортах. Наверняка у Елены есть желание взять реванш спустя четыре года за тот матч в Мельбурне. Понятно, что поражение из-за травмы - это другая история, но закрыть его всё же хочется, так как в статистике оно учитывается.

Соперница набрала хорошую форму, но будет усталость

Шуай является победительницей Australian Open-2019 и US Open-2021 и экс-второй ракеткой мира в парном разряде, да и в целом опыта у неё предостаточно, так как она выступает на профессиональном уровне с 2003 года, а в этом январе ей исполнится 37 лет.

Но в данном контексте этот опыт вряд ли сможет перекрыть недостатки, ведь восстанавливаться после затяжных игр с возрастом сложнее. В Брисбене китаянка провела не только двухчасовой матч с Крюгер в первом круге, но и два сложных поединка в квалификации, где в трёх сетах она обыграла Фиону Ферро (№364) и Тэйлу Престон (№205).

Выходит, что за четыре дня Шуай отыграла три трёхсетовых матча. При этом среди соперниц была только одна теннисистка из топ-100 (и то 49-е место вряд ли серьёзный аргумент перед игрой с Рыбакиной). Поэтому Рыбакина будет считаться огромным фаворитом этого матча, и сложно предсказать что-либо другое, кроме как победу 26-летней казахстанки.

Отметим, что матч между Рыбакиной и Чжан пройдёт во вторник, 6 января, ориентировочно в 15:00 по казахстанскому времени. Они выйдут на корт по окончании мужского матча между(№44) и(№93).

Соревнований в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет 1,2 миллиона долларов США (613,4 миллиона тенге).

