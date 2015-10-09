Елена Рыбакина опередила Игу Швентек

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) узнала место в универсальном рейтинге от американского портала UTR Sports на начало 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка, у которой 12,98 балла занимает второе место. Лидирует первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, у которой 12,99 балла.

Замыкает топ-3 польская теннисистка Ига Швентек - 12,92 балла.

Отметим, что данный рейтинг является универсальным в теннисе. В нем оценивается уровень спортсменов вне зависимости от пола, возраста и класса турнира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!