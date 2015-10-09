Елена Рыбакина опередила Игу Швентек

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) узнала место в универсальном рейтинге от американского портала UTR Sports на начало 2026 года, сообщают Vesti.kz.
Казахстанка, у которой 12,98 балла занимает второе место. Лидирует первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, у которой 12,99 балла.
Замыкает топ-3 польская теннисистка Ига Швентек - 12,92 балла.
Отметим, что данный рейтинг является универсальным в теннисе. В нем оценивается уровень спортсменов вне зависимости от пола, возраста и класса турнира.
Турнир WTA. Брисбен (Австралия) - 2026 • Австралия, Брисбен • 1/16 финала, женщины
6 января 15:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Чжан
Проголосовало 16 человек
