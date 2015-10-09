Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 21:25
 

Елена Рыбакина опередила Игу Швентек

  Комментарии

Поделиться
Елена Рыбакина опередила Игу Швентек Елена Рыбакина. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) узнала место в универсальном рейтинге от американского портала UTR Sports на начало 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) узнала место в универсальном рейтинге от американского портала UTR Sports на начало 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка, у которой 12,98 балла занимает второе место. Лидирует первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, у которой 12,99 балла.

Замыкает топ-3 польская теннисистка Ига Швентек - 12,92 балла. 


Отметим, что данный рейтинг является универсальным в теннисе. В нем оценивается уровень спортсменов вне зависимости от пола, возраста и класса турнира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир WTA. Брисбен (Австралия) - 2026   •   Австралия, Брисбен   •   1/16 финала, женщины
6 января 15:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Чжан
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!