Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA 2026 года

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой пятое место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла три позиции и опустилась на 74-ю строчку.

Зарина Дияс, напротив, улучшила своё положение, поднявшись на четыре позиции — до 281-го места.

Жибек Куламбаева также прибавила в рейтинге и поднялась на 380-е место, улучшив свой предыдущий результат на две позиции.

Первые две строчки мирового рейтинга сохранили за собой белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек соответственно.

Топ-3 замкнула американка Аманда Анисимова, сместившая на четвёртое место свою соотечественницу Кори Гауфф.

Парный разряд

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина поднялась с 15-го на 14-е место.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд, а также итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые делят третью позицию.

