Прямая трансляция матча Соболенко - Рыбакина на Итоговом турнире WTA

Сегодня, 6 ноября, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проведет еще один матч на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ее соперницей выступит лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси, передают Vesti.kz.

Встреча начнется в 20:00 во времени Астаны. Ссылки прямой трансляции будут доступны ближе к событию здесь.

В предыдущих играх группового этапа Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини (№4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№7), тем самым потеряв шансы на выход в плей-офф.

Вне зависимости от результата игры с Соболенко казахстанская теннисистка займет четвертое место в "Фиолетовой группе".

Нежелательный матч с Соболенко после досрочного вылета. Почему Рыбакина нуждается в играх за сборную?

Напомним, что до Итогового турнира WTA Рыбакина не выступала на соревнованиях с конца августа. Она снялась со второго круга US Open, отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане из-за проблем со здоровьем.