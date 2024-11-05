Нежелательный матч с Соболенко после досрочного вылета. Почему Рыбакина нуждается в играх за сборную?

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№5) проиграла второй матч подряд на Итоговом турнире WTA и досрочно обеспечила себе вылет по итогам группового этапа. Корреспондент Vesti.kz - о форме 25-летней теннисистки и ее участию в матчах за сборную.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) она сначала проиграла Жасмин Паолини (№4), а затем не справилась с Циньвэнь Чжэн (№7). Теперь, 6 ноября, ее ждет противостояние с первой ракеткой мира - белоруской Ариной Соболенко (№1).

После двух туров Рыбакина занимает последнее четвертое место в группе и не имеет шансов на выход в плей-офф. Соболенко же, напротив, досрочно пробилась в полуфинал. Для них этот матч уже не имеет турнирного значения, ведь при любом исходе Арина выйдет из группы с первого места, а Елена покинет турнир.

В предыдущих матчах Соболенко не отдала ни сета обидчицам Рыбакиной - Паолини и Чжэн. Поэтому лидер мировой табели о рангах будет явным фаворитом завтрашнего противостояния. Да и в личных встречах Арина ведет у Елены - 6:3.

Конечно, для одной из лучших теннисисток планеты проиграть все матчи на Итоговом чемпионате будет провалом. Но в данном случае результаты в большей степени закономерны. Перед выступлением в столице Саудовской Аравии казахстанка не играла аж с конца августа. Больше двух месяцев без конкуренции на высоком уровне не могли не сказаться на ее игре.

Тем более в Эр-Рияд она приехала играть против теннисисток из топ-8, которые, в отличие от нее, находятся в хорошем игровом тонусе и ритме. Изначально многие предполагали, что вряд ли Рыбакину ждут хорошие результаты.

Теперь на счету казахстанки лишь одна победа в пяти матчах на Итоговых чемпионатах WTA (в прошлом году она не вышла из группы, одержав одну победу при двух неудачах). Пока этот статусный турнир ей не покоряется.

Рыбакина объяснила досрочный вылет с Итогового турнира WTA

Это последний личный турнир Рыбакиной в календаре на этот год. После Эр-Рияда ей останется провести матчи за сборную Казахстана в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг . В Астане команда встретится с Южной Кореей, а матчи пройдут 16-17 ноября.

Там в соперницах не будет игроков из топ-300. Понятно, что с такой оппозицией Рыбакина и Юлия Путинцева (№29), при должном подходе, должны справляться без особых усилий. Кто знает, может, Рыбакиной нужно как раз провести пару матчей с соперницами такого уровня, чтобы впервые за долгое время выступить за сборную, вернуть себе напоминание о вкусе побед и просто порадовать болельщиков.

Ранее капитан сборной Юрий Щукин заявил, что Рыбакина планирует сыграть в ноябре за сборную.

"Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи", - заключил он.

Конечно, игру Рыбакиной на Итоговом турнире назвать "уверенной" язык не повернется. Но надеемся, что она все равно приедет в Астану и поможет команде. Тем более она сама в этом нуждается, ведь не так давно оправилась от проблем со здоровьем, но игровой практики пока мало, а если и была, то сразу против топовых игроков.