Рыбакиной сообщили плохую новость перед матчем с Соболенко

Сегодня, 6 ноября, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проведет третий матч на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ей будет противостоять лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко, передают Vesti.kz.

Появился неутешительный прогноз для казахстанской теннисистки.

Прямая трансляция матча Соболенко - Рыбакина на Итоговом турнире WTA

"Арина Соболенко

Соболенко покорила мейджор (US Open) и тысячник (Ухань) осенью, сумев обойти Игу Швентек по количеству заработанных очков. Сейчас Арина находится на солидном эмоциональном подъеме, что позволяет продолжать доминацию несмотря на подступающую усталость. На здешних кортах белоруска не отдала ни партии, решив все вопросы за 2 часа и 57 минут. В общей сложности спортсменка записала на свой счет 35 активно выигранных розыгрышей, а также допустила 36 невынужденных ошибок.

Елена Рыбакина

Рыбакина же, наоборот, переживает не лучшие времена под занавес сезона, что обусловлено колоссальными проблемами с организмом и сменой наставника. Скоро Елена начнет работу с Гораном Иванишевичем, но в обозримом будущем она вряд ли серьезно преобразится. Функциональное состояние представительницы Казахстана оставляет желать лучшего, что мешает демонстрировать все свои лучшие качества. Вчера теннисистка в бескомпромиссных баталиях уступила Цинвэнь Чжэн, сыграв не слишком впечатляюще в геймах на подаче (четыре брейка).

Прогноз редакции

В этом поединке Соболенко, по нашему убеждению, должна уверенно сломить сопротивление Рыбакиной. Текущие кондиции Арины вызывают намного больше доверия, и мы считаем, что на сей раз она избежит существенного стресса. Победа первой ракетки планеты с форой -4.5 - оптимальный вариант на матч", - пишет Scores24.

Отметим, что Рыбакина, проиграв в предыдущих играх группового этапа итальянке Жасмин Паолини (№4) и китаянке Циньвэнь Чжэн (№7), потеряла шансы на выход в плей-офф. Вне зависимости от результата игры с Соболенко казахстанская теннисистка займет четвертое место в "Фиолетовой группе".