Первая ракетка мира получила хорошие новости перед матчем с Рыбакиной

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси гарантированно останется на первой строчке табели о рангов WTA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Это стало известно после поражения польки Иги Швентек от американки Кори Гауфф во втором матче группового этапа на Итоговом турнире WTA.

26-летняя Соболенко впервые завершит год в статусе первой ракетки мира. До этого ее лучшей позицией в итоговом рейтинге было второе место в 2021 и 2023 годах.

В 2024 году белоруска завоевала два титула "Большого шлема" - на Australian Open и US Open. Всего за сезон Соболенко выиграла четыре турнира WTA и еще трижды выходила в финалы.

Швентек, независимо от исхода Итогового турнира WTA, завершит сезон на второй позиции мирового рейтинга.

Напомним, Соболенко 6 ноября в последнем матче группового этапа Итогового турнира сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№5).

Казахстанка проиграла две игры подряд, уступив итальянке Жасмин Паолини - 7:6(5), 6:4 и китаянке Чжэн Циньвэнь 7:6(4), 3:6, 6:1.