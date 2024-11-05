Рыбакина объяснила досрочный вылет с Итогового турнира WTA

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой второй матч группового этапа на Итоговом турнире WTA-2024, передает Vesti.kz.

Соревнование проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В ходе него она сначала уступила Жасмин Паолини, а затем и проиграла Чжэн Циньвэнь и потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований.

"Сегодня был длинный матч. У меня были шансы в первом сете, пару более качественных розыгрышей на тай-брейке и все было бы проще. Конечно, результат вышел не таким, какой бы я хотела. В третьем сете я уже очень устала и не чувствовала себя хорошо, но в целом было неплохо для меня", - сказала Рыбакина в интервью WTA.