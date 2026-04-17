Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/2 финала турнира за 572 миллиона

Сегодня, 17 апреля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес (№25 WTA), сообщают Vesti.kz.

Соперницы встретятся в 1/4 финала турнира серии WTA-500 в Штутгарте (Германия). Начало матча за выход в полуфинал намечено на 21:30 по времени Казахстана.

Напомним, что во втором круге соревнований Рыбакина одолела россиянку Анну Шнайдер (№19) - 6:3, 6:4.

Фернандес во втором круге оказалась сильнее представительницы Турции Зейнеп Сенмез (№79 WTA).

Отметим, что турнир в Штутгарте стартовал 13 апреля и завершится 19 апреля. Призовой фонд составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир.