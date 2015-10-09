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Прямая трансляция матча Рыбакиной против двукратной чемпионки Уимблдона

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Прямая трансляция матча Рыбакиной против двукратной чемпионки Уимблдона Кроссовок Елены Рыбакиной. Фото: Jimmie48©

Сегодня, 4 июля, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№2) проведёт матч третьего круга на Уимблдоне. Ей предстоит встретиться с бельгийкой Элизе Мертенс (№27), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 4 июля, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№2) проведёт матч третьего круга на Уимблдоне. Ей предстоит встретиться с бельгийкой Элизе Мертенс (№27), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч между Рыбакиной и Мертенс пройдёт первым запуском на первом корте, он начнётся в 17:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport, а также стриминговый сервис "Кинопоиск".

Отметим, что это будет девятый матч между Еленой и Элизе, которая уже дважды выигрывала Уимблдон в парном разряде (2021, 2025). К настоящему моменту казахстанка уверенно лидирует в счёте личных встреч - 7:1.

Ранее мы поделились своим прогнозом на это противостояние:

Двукратная чемпионка Уимблдона против Рыбакиной: чем интересен матч и кто победит?

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Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/16 финала, женщины
Сегодня 17:00   •   не начат
Бельгия
Элиза Мертенс
- : -
Казахстан
Елена Рыбакина
Кто победит в основное время?
Мертенс
Ничья
Рыбакина
Проголосовало 123 человек

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