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ATP
Сегодня 11:40
 

Прямая трансляция супер-матча с участием первой ракетки Казахстана на Уимблдоне

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Прямая трансляция супер-матча с участием первой ракетки Казахстана на Уимблдоне Александр Бублик в сборной Казахстана. Фото: Ktf.kz/Андрей Ударцев©

Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне состоится захватывающий матч третьего круга в мужском одиночном разряде. Казахстанец Александр Бублик (№11) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (№19), сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне состоится захватывающий матч третьего круга в мужском одиночном разряде. Казахстанец Александр Бублик (№11) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (№19), сообщают Vesti.kz.

Встреча между ними пройдёт третьим запуском на первом корте, ориентировочно в 20:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажут сайт телеканала Qazsport, а также "Кинопоиск".

Счёт личных встреч между теннисистами равный - 2:2. Последняя игра, состоявшаяся в 2023 году, осталась за Бубликом, зато единственную встречу на кортах Уимблдона в 2022 году выиграл Фрэнсис.

Отметим, что на этом же корте, но чуть пораньше, сыграет казахстанка Елена Рыбакина (№2). О прямой трансляции её матча мы писали ниже:

Прямая трансляция матча Рыбакиной против двукратной чемпионки Уимблдона

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Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2026   •   Англия, Уимблдон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
США
Фрэнсис Тиафо
- : -
Казахстан
Александр Бублик
Кто победит в основное время?
Тиафо
Ничья
Бублик
Проголосовало 8 человек

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