Прямая трансляция супер-матча с участием первой ракетки Казахстана на Уимблдоне

Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне состоится захватывающий матч третьего круга в мужском одиночном разряде. Казахстанец Александр Бублик (№11) встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (№19), сообщают Vesti.kz.

Встреча между ними пройдёт третьим запуском на первом корте, ориентировочно в 20:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире её покажут сайт телеканала Qazsport, а также "Кинопоиск".

Счёт личных встреч между теннисистами равный - 2:2. Последняя игра, состоявшаяся в 2023 году, осталась за Бубликом, зато единственную встречу на кортах Уимблдона в 2022 году выиграл Фрэнсис.

Отметим, что на этом же корте, но чуть пораньше, сыграет казахстанка Елена Рыбакина (№2). О прямой трансляции её матча мы писали ниже:

Прямая трансляция матча Рыбакиной против двукратной чемпионки Уимблдона

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