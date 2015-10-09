Еркебулан Токтар - Артём Тарасов: прямая трансляция турнира по ММА

Сегодня, 4 июля, в Алматы пройдёт крупное событие в мире единобоств - ивент IBA Nomad 15. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции турнира.

Зрителей ждут 14 бескомпромиссных поединков с большим количеством казахстанских бойцов. Эти бои пройдут в формате "ММА в стойке", то есть без борьбы.

Особняком стоит противостояние звёздных. Казахстанско-российское столкновение пройдёт третьим по счёту в главном карде.

Сам же турнир начнётся в 17:00 и будет показан на официальном YouTube-канале лиги:

Отметим, что помимо боя Токтар - Тарасов, любителей смешанных единоборств ждут и другие крупные поединки. К примеру, казахстанец Арман Ашимов подерётся с экс-файтером UFC из США Джеффом Молиной, а другой местный боец Жуман Жумабеков столкнётся с экс-звездой UFC Диего Брандао.

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