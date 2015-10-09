Нокаутом в первом раунде обернулся бой Еркебулана Токтара

Казахстанский боец Еркеблан Токтар выиграл нокаутом поединок у российского файтера Артема Тарасова, сообщают Vesti.kz.

Поединок завершился в первом раунде. Токтару понадобилось 100 секунд.

Отметим, что турнир IBA Nomad 15 проходит в Алматы. Ивент вмещает в себя 14 боев.

Напомним, что в Токтар - актёр, который долгое время выступал в поп-MMA, но затем перешел в профессиональные бои и уже имеет рекорд 12-3.

Добавим, что помимо боя Токтар - Тарасов, любителей смешанных единоборств ждут и другие крупные поединки. К примеру, казахстанец Арман Ашимов подерётся с экс-файтером UFC из США Джеффом Молиной, а другой местный боец Жуман Жумабеков столкнётся с экс-звездой UFC Диего Брандао.

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