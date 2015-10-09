Двукратная чемпионка Уимблдона против Рыбакиной: чем интересен матч и кто победит?

Казахстанка Елена Рыбакина (№2) продолжает приятную традицию - она никогда не проигрывала в одиночном разряде Уимблдона раньше третьего круга. Текущий турнир не стал исключением, так как 27-летняя спортсменка уже одержала две победы и пробилась в 1/16 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о следующей цели Рыбакиной.

Если матч первого круга против Лоис Буассон (№154) заставил болельщиков понервничать, то в игре с Кэти Макнэлли (№50) всё сложилось куда легче. Она отдала американке всего три гейма и с разгромом пробилась в третий круг. Там она сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (№27).

Рыбакина - кошмар для Мертенс. Цифры не врут

Елена и Элизе играли друг с другом восемь раз. В семи встречах, в том числе в шести последних, победу одержала именно Рыбакина, и только один раз, в Мадриде (Испания) в 2021 году удача улыбнулась Мертенс.

Рыбакина выиграла 14 из 18 сетов против Мертенс, а также уверенно обыгрывала её на турнирах "Большого шлема". Они играли в 1/16 финала Ролан Гаррос в 2024 году, тогда всё закончилось победой казахстанки со счётом 6:4, 6:2.

В этом году их пути пересеклись в 1/8 финала триумфального для Рыбакиной Australian Open. Там был зафиксирован разгром - 6:1, 6:3 в пользу Елены.

Мертенс дважды выигрывала Уимблдон, но это не поможет

Как мы знаем, Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022. Но ведь и Мертенс выигрывала этот турнир, причём дважды, но только в парном разряде. Сначала это случилось в 2021 году, а повторилось в прошлом 2025-м.

В этом сезоне она защищает звание чемпионки Уимблдона, но без своей прошлогодней партнёрши Вероники Кудерметовой. Россиянка продолжает восстанавливаться после операции, поэтому Элизе играет с Шуай Чжан, с которой в этом году уже выиграла Australian Open (в финале огорчили казахстанку Анну Данилину).

30-летняя Мертенс - достаточно мастеровитый игрок. В двух стартовых кругах она обыграла Лауру Зигемунд (№40) - 6:2, 6:4, а затем сломила сопротивление Марии Тимофеевой (№95) - 2:6, 6:3, 6:0.

На Уимблдоне Мертенс три раза добиралась до стадии 1/8 финала, и это её лучший результат в Лондоне. В прошлом году она впервые выиграла одиночный турнир WTA на траве - это случилось на соревнованиях в Росмалене (Нидерланды).

За свою карьеру она неоднократно обыгрывала топовых соперниц из первой десятки мирового рейтинга, поэтому недооценивать её нельзя.

Тем не менее Рыбакина крайне неудобная соперница для Мертенс, что прекрасно обозначает счёт в очном противостоянии и итоги последних матчей. К тому же в последней игре у Элизе возникли сложности с представительницей Узбекистана Тимофеевой, а Рыбакина, напротив, показала качественный теннис во второй игре турнира.

В отличие от Мертенс, Рыбакина полностью сосредоточена на выступлениях в одиночке, поэтому она должна подойти к противостоянию готовой. И если она будет чувствовать себя комфортно, то должна одерживать победу в двух партиях. Поэтому наш прогноз заключается в том, что Рыбакина без особых проблем шагнёт в 1/8 финала.

Напомним, что по итогам этого турнира Рыбакина может впервые в карьере стать первой ракеткой мира, опередив белоруску(№1). Все расклады для этого мы расписали здесь:

Гонка за звание первой ракетки мира: что нужно Рыбакиной на Уимблдоне?

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