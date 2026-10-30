Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной за полуфинал турнира за 545 миллионов

Сегодня, 30 октября, первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет в 1/4 финала турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщают Vesti.kz.

За выход в 1/2 финала она поспорит с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (№23). Начало встречи намечено на 10:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна по этой ссылке.

Напомним, накануне Рыбакина в казахстанском дерби обыграла Юлию Путинцеву (№67) и досрочно гарантировала себе первую строчку мирового рейтинга по итогам года.

Общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов (около 545,2 миллиона тенге).

WTA отметила историческое достижение Елены Рыбакиной