Прямая трансляция финала Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"

Сегодня, 9 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в финале "Уимблдона" с Онс Жабер из Туниса, передает корреспондент Vesti.kz.

Финальная встреча турнира "Большого шлема" в Лондоне начнется в 19:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Setanta Qazaqstan.

Еще ссылок на прямую трансляцию матча добавим ближе к началу.

Добавим, ранее был выявлен фаворит в противостоянии 23-летней казахстанки и 27-летней теннисистки из Туниса, которая занимает второе место в мировом рейтинге.

Оценены шансы Рыбакиной на победу в финале "Уимблдона"

Рыбакина вошла в историю британского турнира, а ее выступление назвали сенсационным. Также подготовлен специальный материал, посвященный женскому финалу на "Уимблдоне".

Рыбакина обратилась к экс-первой ракетке мира перед финалом "Уимблдона"

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