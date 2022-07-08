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Оценены шансы Рыбакиной на победу в финале "Уимблдона"

Оценены шансы Рыбакиной на победу в финале "Уимблдона"
©Reuters

Портал Olympics.com в материале, посвященному финалу "Уимблдона", в котором встретятся казахстанка Елена Рыбакина и Онс Жабер из Туниса оценил шансы соперниц на победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В женском финале Уимблдонского теннисного турнира 9 июля 2022 года сыграют Елена Рыбакина и Онс Жабер. Для обеих теннисисток это будет первый финал на "Больших шлемах", причем впервые в истории Открытой эры в решающем матче "Уимблдона" встретятся дебютантки финалов Гранд-слэмов. С точки зрения рейтинга фаворитом считается Жабер (она - вторая ракетка мира, Рыбакина – 23-я), но по игре на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета ярче пока выглядит именно Елена.

Примечательно, что теннисистки из Туниса (Жабер) и Казахстана (Рыбакина) никогда прежде не выигрывали "Большие шлемы" в одиночном разряде. Да и Онс с Еленой не добирались даже и до полуфиналов Гранд-слэмов. Личным рекордом Жабер был четвертьфинал (на Australian Open-2020 и прошлогоднем "Уимблдоне"), результаты Рыбакиной еще скромнее - только один четвертьфинал (прошлогодний "Ролан Гаррос") и четвертый круг "Уимблдона" - 2021. Однако на нынешнем турнире обе демонстрировали, пусть совершенно разный, зато очень эффективный теннис.

В частности, уроженка Москвы Рыбакина за шесть предыдущих встреч проиграла лишь одну партию - Айле Томлянович в четвертьфинале. Жабер, в свою очередь, отдала два сета - первую партию Марии Бузковой в четвертьфинале и вторую партию Татьяне Марии в полуфинале. Игровые стили соперниц кардинально отличаются друг от друга. Елена берет агрессией, мощью и темпом. У нее прекрасная подача, которая выручает в сложные моменты - на счету Рыбакиной в шести встречах 49 эйсов. Мало того, больше половины ее первых подач соперницы, даже если дотягиваются до мяча, не могут вернуть в корт. Она любит диктовать игру, атаковать, доминировать на корте. Да, это порой сопряжено с невынужденными ошибками, зато и виннерсов предостаточно.

У Жабер также число виннерсов весьма велико, но добывает их теннисистка из Туниса несколько иначе - слева она очень много играет слайсом (резаным ударом), часто применяет укороченные. В общем, сбивает оппоненткам ритм. К тому же она цепко действует на приеме. По идее, на таком быстром покрытии как трава комфортнее должна себя чувствовать Рыбакина, но и Жабер на нем играет превосходно - с учетом титула в Берлине ее победная серия составляет уже 11 матчей. Помимо того, кто из соперниц лучше справится с нервами, основная интрига в финале - сумеет ли Жабер сбить игру Рыбакиной? Если Онс затянет ее в свои сети, то именно у нее будет преимущество. Но если Елена сумеет-таки показать свой максимум, справиться с ней будет крайне сложно даже такой непредсказуемой теннисистки, как Жабер.

Прежде между собой соперницы встречались трижды. Первый матч в 2019 году выиграла в Ухане в трех партиях Рыбакина, в 2021 году Жабер победила в трех сетах в Дубае, а в Чикаго во второй партии Елена отказалась от продолжения борьбы. Кстати, у обеих отрицательные показатели в финалах: Онс выиграла трижды при пяти поражениях, Елена - дважды при шести проигрышах", - пишет сайт.

Напомним, финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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