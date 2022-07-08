Самый крутой титул! Прямая трансляция финала Рыбакиной на "Уимблдоне"

Завтра, 9 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в финале "Уимблдона" с Онс Жабер из Туниса, передает корреспондент Vesti.kz.
Финальная встреча турнира Большого шлема в Лондоне начнется в 19:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Setanta Qazaqstan.
Добавим, ранее был выявлен фаворит в противостоянии 23-летней казахстанки и 27-летний теннисистки из Туниса, которая занимает второе место в мировом рейтинге.
Рыбакина вошла в историю британского старта, а ее выступление назвали сенсационным. Также подготовлен специальный материал, посвященный женскому финалу на "Уимблдоне".
Исторический финал Рыбакиной на "Уимблдоне": факты о сопернице, путь к титулу и шансы на победу
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