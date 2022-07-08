Исторический финал Рыбакиной на "Уимблдоне": факты о сопернице, путь к титулу и шансы на победу

9 июля войдет в историю казахстанского тенниса. Именно в этот день первая ракетка страны Елена Рыбакина сыграет в финале Уимблдонского турнира-2022. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в какой форме добрались до финала теннисистка и ее соперница по решающему противостоянию.

Оппоненткой 23-летней Рыбакиной будет другая дебютантка финалов турниров "Большого шлема" - вторая ракетка мира из Туниса, 27-летняя Онс Жабер. Друг с другом Елена и Онс играли трижды, и последние два матча остались за представительницей Туниса.

Казахстанка Елена Рыбакина вошла в историю "Уимблдона"

История противостояния Рыбакиной и Жабер

В 2019-м в Ухани (Китай) на стадии 1/16 финала Рыбакина взяла верх - 6:1, 6:7(3), 6:2. Последующие две встречи состоялись в прошлом 2021 году. В 1/16 финала турнира в Дубае (ОАЭ) Жабер взяла реванш за проигрыш двухлетней давности - 7:6(6), 4:6, 6:2. А в полуфинале соревнований в Чикаго (США) игра завершилась досрочно из-за травмы казахстанки при счете 6:4, 3:2 в пользу Онс.

Все три игры прошли на харде. Это будет первый матч между Еленой и Онс на травяном покрытии и первый на европейских кортах. Для обеих это важнейший и крупнейший матч в профессиональной карьере.

Лучший сезон и история финалов

Жабер проводит лучший сезон в карьере. В этом году она впервые ворвалась в топ-10 и сейчас уверенно занимает вторую строчку в мировой табели о рангах. Онс является настоящим игроком-универсалом, которая здорово выступает как на медленном грунте, так и на быстрой траве.

Всего за свою карьеру она добралась до финала турнира WTA в девятый раз, и восемь из них, начиная с 2021 года. В текущем сезоне она выиграла престижный турнир в Мадриде (Испания) и предуимблдонский Берлин (Германия), а также дошла до финала в Чарльстоне (США) и Риме (Италия).

Любопытно, что для Рыбакиной это тоже девятый финал в карьере на уровне WTA. У обеих спортсменок отрицательное соотношение побед и поражений в решающих встречах: 3-5 - у Жабер, 2-6 - у Рыбакиной. Для казахстанки, в отличие от Онс, это первый травяной финал.

Путь к финалу на "Уимблдоне"-2022

Жабер в ходе текущих соревнований обыграла шестерых оппоненток с общим счетом 12:2 по сетам. У Рыбакиной результат чуть лучше - 12:1 по партиям. Средний рейтинг соперниц: Онс - 89-я строчка, Елены - 67-е место. Оппозиция у казахстанки была посерьезнее, если отталкиваться от позиций в мировом рейтинге.

Суммарно представительница Туниса провела на корте 8 часов и 22 минуты, а Рыбакина в шести матчах затратила 9 часов и 42 минуты. Несмотря на то, что Елена провела меньше партий, времени на корте она все равно затратила больше, причем аж на час и 20 минут.

Причина здесь в том, что у казахстанки было больше упорных партий, где все решалось на тай-брейке или завершалось со счетом 7:5. Сравним:

Жабер 6:1, 6:3 Бьорклунд.

Жабер 6:4, 6:0 Кава.

Жабер 6:2, 6:3 Парри.

Жабер 7:6(9), 6:4 Мертенс.

Жабер 3:6, 6:1, 6:1 Боузкова.

Жабер 6:2, 3:6, 6:1 Мария.

Рыбакина 7:6(2), 7:5 Вандевеге.

Рыбакина 6:4, 7:6(5) Андрееску.

Рыбакина 7:6(4), 7:5 Чжэн.

Рыбакина 7:5, 6:3 Мартич.

Рыбакина 4:6, 6:2, 6:3 Томлянович.

Рыбакина 6:3, 6:3 Халеп.

Лишь один затяжной сет был у Жабер и целых шесть у Рыбакиной. Разница налицо. Но здесь снова нужно напомнить, что с точки зрения рейтинга Елена обыгрывала более именитых соперниц. Тем более казахстанка оставила за бортом соревнований двух триумфаторов "Больших шлемов" - Андрееску и Халеп. А вот среди соперниц Жабер не было даже тех, кто ранее выходил в финал подобных турниров.

Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне"

Цифры и факты из статистики

Рыбакина - лидер по эйсам на текущем турнире. 49 подач навылет и огромный отрыв от ближайшей преследовательницы (30). Что касается Жабер, то она с 17 подачами навылет занимает седьмое место.

Также у Елены одна из мощнейших подач - 196 километров в час. Ввод мяча в игру - не самая сильная сторона Онс, поэтому у нее таких показателей даже близко нет.

Лучшая теннисистка Казахстана выигрывает 77 процентов мячей с первой подачи. Зато Жабер - лучшая по показателю выигранных мячей со второй подачи - 63 процента (у Рыбакиной - 56). Еще Онс лучше остальных по количеству выигранных розыгрышей на приеме первого мяча - 122.

Жабер 28 раз сделала брейк, и никто на этом "Уимблдоне" не брал подачу соперниц столько же раз. У Рыбакиной это число более скромное - 20.

Шансы на успех

У букмекеров фаворитом является Жабер. В этом году тунисская спортсменка демонстрирует стабильный теннис, и еще в начале турнира многие обозреватели допускали, что она доберется до финала. А вот о Рыбакиной таких суждений не было - считалось, что в этом сезоне она выступает хуже, чем в прошлом. Но в итоге "Уимблдон" может перевернуть всю картину о 2022-м для Елены.

Но котировки букмекеров и стабильность в последние полгода - это одно, а текущая форма и матч "здесь и сейчас" - совсем иное. В субботу многое будет зависеть от психологии, не перегорит ли кто-то из спортсменок в крупнейшем матче в своей карьере, выдержат ли они накал и такой уровень волнения?

Если Елене удастся справиться с излишним давлением, которое, безусловно, будет присутствовать, то ей просто остается играть в свою игру. Быстрый и агрессивный теннис с мощной подачей, игра первым номером. Все это будет основным ключом к победе казахстанки. Менять что-то смысла нет, тем более если напротив - столь мощная и универсальная Жабер.

Напомним, накануне Рыбакина переиграла экс-первую ракетку мира Халеп и вышла в финал "Уимблдона". Она уже обеспечила себе солидные призовые, а также получила поздравления от Главы Республики Казахстан.

Фото: "Уимблдон"©️