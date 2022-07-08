"Казахстанская сенсация". В России отреагировали на финал Рыбакиной на "Уимблдоне"

Теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема, а "Спорт-Экспресс" назвал ее "Казахстанская сенсация", разобрав выступление в Великобритании, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина обыграла экс-лидера мирового рейтинга Симону Халеп из Румынии, что принесло ей солидные призовые, а российское издание восхитилось выступлением лидера сборной Казахстана.

"Во втором же полуфинале не было такой разницы в классе. Рыбакина и Халеп в рейтинге сейчас находятся рядом, так что и ожидать стоило равной игры. Елена до четвертьфинала дошла без потерь по сетам, дальше проиграла первый австралийке Айле Томлянович, но собралась. Халеп в свое прошлое пришествие на Уимблдон выиграла, но в 2021 году пропускала турнир. Соперницы у нее были даже посерьезнее - Аманда Анисимова из США и Паула Бадоса из Испании. Впрочем, обеих румынка обыграла в двух партиях.

Можно было ожидать и долгого трехсетовика, но все закончилось гораздо быстрее. Второй паре полуфиналисток потребовалось на полчаса меньше, чтобы определить победителя. Счет личных встреч до Уимблдона между Халеп и Рыбакиной был 2:1 в пользу румынки - единственный раз, когда выиграла Елена, был в Ухани. Тогда Симона снялась с матча.

Экс-россиянка мощно начала игру, оформив быстрый брейк, - здорово и остро атаковала, тем самым заставив Халеп ошибаться. Больше ничего и не потребовалось в этом сете - только хорошо подавать и не позволять румынке перехватить инициативу. Сет мог бы закончиться и раньше - Халеп всего пару очков выиграла на приеме у Рыбакиной, а вот в "своих" геймах пришлось постараться побольше, уходя с брейк-пойнтов.

Потом было два предполагаемых варианта развития событий: либо румынка, наконец, найдет свою игру и матч перетечет в третью партию, либо Рыбакина продолжит давить. Сначала все шло по сценарию первого сета - Лена заработала брейк сразу в стартовом гейме. Но при счете 2:0 что-то пошло не так, и вот уже казахстанка отдает свою подачу под ноль, занервничав и наошибавшись. Правда, преимущество в брейк удалось вернуть моментально - Халеп очень "вовремя" допустила двойную, а Рыбакина снова перехватила инициативу. Еще один брейк случился в самой концовке матча, когда Халеп уже словно сдалась, - в этом важнейшем гейме Симона снова допустила двойную, уже шестую в сете.

В полуфинале турниров Большого шлема Елена играла вообще впервые и сразу же пробилась в главный матч "Уимблдона". Причем выиграла даже не за счет ошибок румынки - казахская теннисистка играла красиво и разнообразно, беря инициативу на себя и задав темп в матче. Теперь в финале Рыбакина встретится с Жабер - удивительно, но обе теннисистки никогда не проходили дальше четвертьфиналов на "мейджорах", а теперь сыграют за титул. Игра должна получиться красивой - обе достойны победить, но и волнение будет присутствовать у каждой".

Лучшие моменты матча, или как Рыбакина одержала победу и вошла в историю на "Уимблдоне"

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