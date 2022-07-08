Рыбакина обратилась к экс-первой ракетке мира перед финалом "Уимблдона"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
"Спасибо, Симона, за все матчи и уроки! Ты - пример для многих людей, включая меня!" - написала Рыбакина в сторис своего Instagram, репостнув публикацию Халеп.
Напомним, Рыбакина одолела Халеп со счетом 6:3, 6:3. Халеп занимает 18-е место в рейтинге WTA. Рыбакина располагается на 23-й строчке. Ранее румынка побеждала на "Ролан Гаррос" и выигрывала "Уимблдон".
Добавим, в финале "Уимблдона" казахстанка сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".
Реклама