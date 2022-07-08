Рыбакина обратилась к экс-первой ракетке мира перед финалом "Уимблдона"

Казахстанка Елена Рыбакина обратилась к своей сопернице по полуфиналу "Уимблдона" румынке Симоне Халеп, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спасибо, Симона, за все матчи и уроки! Ты - пример для многих людей, включая меня!" - написала Рыбакина в сторис своего Instagram, репостнув публикацию Халеп.

Напомним, Рыбакина одолела Халеп со счетом 6:3, 6:3. Халеп занимает 18-е место в рейтинге WTA. Рыбакина располагается на 23-й строчке. Ранее румынка побеждала на "Ролан Гаррос" и выигрывала "Уимблдон".

Добавим, в финале "Уимблдона" казахстанка сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".