Экс-первая ракетка мира обратилась к Рыбакиной перед финалом "Уимблдона"

Румынская теннисистка Симона Халеп, уступившая Елене Рыбакиной в полуфинале "Уимблдона" обратилась к казахстанке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я благодарна за то, что мне удалось прибавить после "Ролан Гаррос". Я стала сильнее и оказалась в состоянии играть лучше. Я верю в свой прогресс и путь, которым иду.

Поздравляю, Елена, ты оказалась слишком сильна для меня. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал. Вы побуждали меня выкладываться на все сто. И большое спасибо моей потрясающей команде. Я так благодарна, что вы рядом.

Знаю, я на верном пути. Увидимся через год, на "Уимблдоне", - написала румынка в своих соцсетях.

Халеп, являющаяся бывшей первой ракеткой мира, проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 3:6. Сейчас румынка занимает 18-е место в рейтинге WTA. Рыбакина располагается на 23-й строчке.

В финале "Уимблдона" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Финальный матч пройдет завтра, 9 июля. Игра будет показана в прямом эфире. Обе соперницы впервые сыграют за титул "Большого шлема".

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